MOGYOROD - Sabato nero per Carlos Sainz al Gran Premio d', dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota della Ferrari è stato ... fuori giàQ1 all'Hungaroring. ...Grande colpo di scena sulla pista dell'Hungaroring, con Carlos Sainz escluso dal Q3 per pochi millesimi. Il nuovo format di qualifiche obbligava tutti i team a compiere il Q2 su gomme medie, mescole ...Il Gran Premio d'si svolge questo fine settimana, con oltre 300.000 spettatori attesi, un aumento rispetto ai 290.000 del 2022. Il Gran Premio del 2023 segna anche un momento speciale per il ...

F1, Gp Ungheria nel calendario del mondiale fino al 2032 Adnkronos

La griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria F1 2023, dopo l'interessante qualifica di oggi, venerdì 22 Luglio all'Hungaroring.Il pilota spagnolo rimane escluso dal Q3 per una sola posizione e comincerà nel mezzo del gruppo in gara, decisivo l'ultimo giro del compagno di squadra ...