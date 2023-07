Il Gran Premio d'si svolge questo fine settimana, con oltre 300.000 spettatori attesi, un aumento rispetto ai 290.000 del 2022. Il Gran Premio del 2023 segna anche un momento speciale per il ...Dopo le gare in Austria e Gran Bretagna, il luglio rovente della Formula 1 prosegue con il GPa Budapest:tortuoso catino dell'Hungaroring, riparte la caccia di Max Verstappen ai record storici della categoria, ma anche l'inseguimento di Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren, ...VEDI ANCHE Formula 1 GP2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW F1, come cambia il format delle qualificheGPa Budapest Formula 1 2023: le classifiche dei mondiali Piloti e ...

F1, Gp Ungheria nel calendario del mondiale fino al 2032 Adnkronos

(Adnkronos) – La Formula 1 ha annunciato oggi che il Gran Premio d’Ungheria rimarrà in calendario per altri cinque anni fino al 2032, estendendo l’accordo esistente fino al 2027. Il nuovo accordo segu ...Dopo Silverstone arriva un altro circuito storico, l’Hungaroring pronto ad accogliere il dominatore Max Verstappen, imprendibile sulla sua Red Bull, le solite speranze Ferrari riposte in Charles ...