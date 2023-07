F1 Gp Ungheria | Hamilton in pole dopo 2 anni | Verstappen 2° per 3 millesimi

(Di sabato 22 luglio 2023) Lewisscatterà inposition nel GP d'. Il sette volte campione del mondo della Mercedes ha fermato il cronometro sul tempo di 1'16"609 ed è stato battuto per soli 3. Dalla seconda fila prenderanno il via le McLaren di Norris e Piastri. Quinta posizione per...

17.15 Gpparte in pole Zampata di Lewisnelle qualifiche del Gp d': il britannico si prende la pole con appena 3 millesimi di margine su Verstappen. Seconda fila per le ...Acuto di Lewische torna a firmare la pole position nelle qualifiche del Gran Premio didodicesima tappa (11sima effettiva vista la non disputa del week end di Imola) del Mondiale 2023 di Formula 1 ...Hammer, che giro! Strepitoso giro diche all'ultimo tentativo è riuscito a chiudere in 1'16"609 , soffiando per soli 3 millesimi la miglior prestazione a Verstappen , che scatterà secondo. ...

Video F1 GP Ungheria, Hamilton contro il nuovo format delle qualifiche La Gazzetta dello Sport

Lewis Hamilton stampa a sorpresa la pole position del Gp d'Ungheria beffando nel finale Max Verstappen. Male la Ferrari ...Lewis Hamilton, su Mercedes, partirà in pole position nel Gp d’Ungheria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico, con il tempo di 1'16''609, ha preceduto di soli tre millesimi ...