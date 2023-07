F1 GP Ungheria 2023 | Sainz | “Nuovo format penalizzante | anche le condizioni atmosferiche non hanno aiutato”

(Di sabato 22 luglio 2023) “Con il vecchio regolamento della qualifica si poteva fare certamente meglio,se il tanto vento non hail bilanciamento”. Queste le parole di Carlos, pilota Ferrari intervistato da Sky Sport nell’immediato post qualifica del Gran Premio di, in seguito all’undicesima posizione in griglia conquistata al termine della sessione di qualifiche sul tracciato di Budapest. “Lo svantaggio di due millesimi che mi ha messo fuori dal Q3 è davvero minimo, un vero peccato. Con una qualifica normale e senza ilsicuramente si poteva fare meglio.lenonil bilanciamento della macchina, con i nostri rivali che invece stanno facendo ...

Lewis Hamilton in pole position al Gp di Budapest. È la nona volta che l'inglese della Mercedes parte davanti a tutti in Ungheria. Ecco la griglia di partenza completa. Gp d'Ungheria, la griglia di partenza Nr - Pilota - Team " tempo Q1 " tempo Q2 " tempo Q3 - gap 1 L. Hamilton Mercedes 1'18"577 1'17"427 1'16"609 2 M. Verstappen Red Bull 1'18"318 1'17"547 1'16"612 +0"003

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - 'Questa pole position mi dà tanta gioia, come fu per la mia prima'. Lo ha detto Lewis Hamilton dopo aver segnato il ...MOGYOROD - Una qualifica non certo entusiasmante per la Ferrari al Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Per Frederic Vasseur, però, il nuovo format delle qualifi ...