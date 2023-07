F1 GP Ungheria 2023 | Hamilton | “Pole inaspettata | sensazione fantastica”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 luglio 2023) Lewisha commentato a caldo laposition conquistata in occasione del GP d’di F1: “Non me l’aspettavo, ma devo ammettere che è unaottenere nuovamente questo risultato. Ho perso la voce per quanto ho gridato al termine dell’ultimo giro Il team ha lavorato tantissimo e non ha mai perso la fiducia, nonostante quest’anno sia stato come andare sulle montagne russe per via dei risultati altalenanti. Mi auguro che questo risultato ci faccia capire di essere sulla strada giusta. Se continuiamo così potremo fare ancora meglio“. Il britannico della Mercedes ha poi aggiunto: “In curva abbiamo trovato un nuovo bilanciamento. Gomme? C’è stata una grossa differenza, anche se ci siamo trovati bene con ogni mescole. In gara servirà una buona strategia ...