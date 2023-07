F1 | George Russell | “La macchina andava alla grande | se non fai le cose bene ottieni ciò che meriti”

(Di sabato 22 luglio 2023) Mastica decisamente amaro, pilota della Mercedes che è rimasto inchiodato al diciottesimo posto in occasione delle qualifiche del GP d’Ungheria, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 d F1. Il britannico nello specifico ha dovuto alzare bandiera bianca giàfine della Q1, probabilmente penalizzato dal nuovo format contrassegnato dcosiddetta “Alternative Tyre Allocation”. Un responso difficile da mandare giù per il nativo di King’s Lynn, il quale ha affidato ai social le sue sensazioni dopo il pomeriggio complicato: “Difficile da digerire – ha scritto– Ci siamo messi in una posizione difficile in qualifica e abbiamo perso molto tempo. Lae c’era il potenziale per un buon ...

... in mezzo, Yuki Tsunoda (Alphatauri),(Mercedes) e Kevin Magnussen (Haas). " foto LivePhotoSport " .... addirittura eliminato in Q2 Carlos Sainz in un sabato che comunque anche in Q1 ha mietuto una vittima eccellente (, poleman un anno fa) e che ha visto sì Sergio Perez interrompere la ...Delude Carlos Sainz , undicesimo, disastro, escluso addirittura dalla Q2. Quinto il cinese dell'Alfa Romeo Zhou , primo della classe al termine della Q1.

Non tutto il box Mercedes può esultare per il risultato delle qualifiche di Budapest. Se da un lato la pole position straordinaria di Lewis Hamilton ha fatto scattare in piedi tutti, dall'altro lato d ...FORMULA 1 - Ferrari sottotono nelle qualifiche del GP Ungheria, chiuse con la terza fila di Charles Leclerc e l'esclusione dal Q3 di Carlos Sainz. Lo sfogo dell ...