F1 | Frederic Vasseur | “Qualifiche deludenti | non abbiamo sfruttato il potenziale della vettura”

(Di sabato 22 luglio 2023) Sesto e undicesimo posto per le due Ferrari nelledel GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring, le Rosse non hanno convinto, mettendo in evidenza un bilanciamentomonoposto non corretto e una scarsa adattabilità alle condizioni ambientali: grande caldo e vento a condizionare il time-attack.in cui è stato introdotto un nuovo format in cui i team hanno dotato le loro vetture delle gomme hard nella Q1, delle medie nella Q2 e delle soft nella Q3. In tutto questo, è stato Lewis Hamilton (Mercedes) a piazzare la zampata e a beffare per appena tre millesimi l’olandese Max Verstappen (Red Bull), mentre il Cavallino Rampante ha dovuto mandar giù anche uno Zhou Guanyu (Alfa Romeo) a precedere Charles Leclerc (6°), mentre Carlos Sainz è rimasto escluso 0.002 dall’ultimo stint del ...