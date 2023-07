F1 | Ferrari che smacco! Si qualifica dietro a Zhou Guanyu Tutti crescono più delle Rosse

(Di sabato 22 luglio 2023) Frederic Vasseur, prima del Gran Premio d’Ungheria, aveva sostenuto cheavesse fatto un passo avanti dopo l’Australia e un altro dopo Barcellona. Per fortuna, perché altrimenti come sarebbe messa la Scuderia di Maranello? Le ultime settimane hanno visto McLaren crescere esponenzialmente di livello, tanto da scavalcare prepotentemente il Cavallino Rampante sul piano prestazionale. Silverstone ha parlato chiaro (2° Lando Norris, 4° Oscar Piastri; mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso rispettivamente 9° e 10°). Oggi, nelle qualifiche magiare, i due rampanti piloti del Team di Woking occupano la seconda fila. Viceversa, isti sono impantanati in terza e quinta linea. Vedremo se domani le monoposto color arancione confermeranno la loro superiorità rispetto alle, ma i presupposti ci sono ...

...hanno inaugurato il nuovo format per la lotta alla pole position. Hamilton piazza a sorpresa la sua Mercedes davanti alla solita Red Bull di Max Verstappen per soli 3 millesimi . Per la...... all'Hungaroring nel 2022, era in prima fila, adesso in sesta in un presenteha il sapore del Rosso sbiadito. Dopo la batosta di Silverstone, insi aspettavano di più dalla pista magiara, ...L'intesa dovrebbe porre fine a mesi di speculazioni sul futuro di Hamilton,si vociferava fosse allanel 2024. Wolff non ha fornito dettagli sulla durata dell'accordo con il 38enne pilota ...

F1. La crescita di Mercedes e McLaren mentre la Ferrari patisce lo smacco di qualificarsi dietro Zhou Guanyu! OA Sport

Tre millesimi sono niente, ma possono valere una clamorosa pole. E' quella ottenuta da Lewis Hamilton con la Mercedes, impresa che non gli riusciva dal GP di Jeddah 2021. Una vita per uno ...B UDAPEST – Lewis Hamilton e la pole che non t’aspetti. Col pilota inglese della Mercedes capace di battere “il solito” Verstappen per appena 3 millesimi e precedere di 85 la McLaren di Norris, a conf ...