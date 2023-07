EssilorLuxottica | ad Agordo in 15mila per il Family Day

(Di sabato 22 luglio 2023) Una giornata dedicata ai dipendenti die le loro famiglie, quella di quest'oggi, conpersone presenti nello storico stabilimento di, in provincia di Belluno, allestito per l’occasione dall'azienda come un luna park, con un’area di 50mila metri quadrati sui due lati del fiume Cordevole.

... in crescita di oltre il 50% rispetto alla chiusura del 2018, anno di creazione di. Nel 2022 i ricavi da dividendi si sono attestati a oltre 720 milioni e l'utile netto a circa 650 ...Si tratta del premio di produzione più alto mai assegnato dall'azienda nata adai propri dipendenti:quest'anno redistribuirà tra i propri lavoratori un valore totale di 32 ...Quest'anno il programma si terrà nelle due sedi Operations, in Italia, ad, e in Francia, a Créteil. Qui come candidarsi . Dopo la prima fase di formazione, i selezionati a ...

Il figlio del fondatore di Luxottica, 28 anni, chief strategy officer di EssilorLuxottica: «L'impegno per Generali e Mediobanca è il compito che mio padre mi ha assegnato. Ora sposerò Jessica: 6 anni ...