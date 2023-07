Enrico Letta | nuovo incarico da Ue Salvini | “Perdono in Italia e fanno carriera in Europa”

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dell'Unione Europea ha incaricatodi redigere un rapporto strategico sul mercato unico. Lo scrive il quotidiano belga Le Soir, citando l'ex segretario del Pd, che ha detto di essere "alla ricerca della formula magica per rilanciare il mercato unico europeo".lavorerà insieme al vice premier e ministro dell'Economia Pierre-Yves Dermagne e il rapporto dovrebbe essere pronto per marzo del 2024, durante la presidenza belga dell'Unione. "Il rapporto uscirà poco prima delle elezioni (europee) dell'anno prossimo, e allora dovremo stare attenti alla disunione tra i vari Paesi… L'unità tra di noi è la cosa importante, quella che deve venire prima, molto più che marcare le nostre differenze", ha detto. "le elezioni in, ...

Incarico europeo per Enrico Letta: rilanciare il mercato unico la Repubblica

