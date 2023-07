È un attore che recita Alessandro Sallusti smaschera Travaglio

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 luglio 2023)a tutto tondo sul palco di Palazzo Paleologo a Trino per l'ottava edizione del Festival delle Città Identitarie ideato e diretto da Edoardo Sylos Labini per riscoprire i simboli culturali, storici e artistici delle città di provincia italiane. Sul palco il direttore di "Libero" ha parlato anche di Marco. "Un. Fa quello di sinistra ma in realtà è di estrema destra - ha detto- Siccome il personaggio funziona, luiquello. E in teatro è ancora meglio che al giornale - ironizza- nella suac'è anche l'essere stato il braccio destro di Montanelli: è una balla clamorosa, negli anni Ottanta lavoravo con Montanelli eera il vice corrispondente dello sport da Torino. ...