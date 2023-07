Dzeko si presenta al Fenerbahce | «Qui per vincere! Due anni fa i primi contatti»

Leggi su inter-news

(Di sabato 22 luglio 2023)ha lasciato l’Inter per trasferirsi al. L’attaccante bosniaco è carico per questa nuova avventura e in conferenza stampa ha parlato delle sue prime impressioni e della fascia da capitano che gli è stata affidata. PRIME IMPRESSIONI – Edinè carico in vista della nuova avventura al: «Sono qui per far vincere il, le mie prime impressioni sono state positive. La cosa importante adesso è lavorare, ci prepariamo per la nuova stagione. Non ho problemi di ruolo in campo, farò quello che mi viene chiesto. Quello che conta è come gioca la squadra, le critiche ci saranno sempre quando non giocheremo bene, ma il gruppo deve restare unito. Una squadra come ilmerita il meglio, quindi deve tornare a vincere. Prometto ai tifosi che faremo il ...