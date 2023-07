Dove il pesce da incantare

Leggi su panorama

(Di sabato 22 luglio 2023) Nella ristorazione si sta per verificare un insolito sorpasso: il mare in tavola vince sulla carne. Ecco la mappa dei ristoranti storici, nuovi, conosciuti e meno noti,la materia prima è freschissima, le ricette sono gourmet e le location di charme. Luoghi capaci di trasformare un piatto in un’esperienza unica. Nella ristorazione è in atto una sfida: i piatti ditallonano quelli a base di carne e sono sul punto di passare al primo posto nelle richieste. «Il sorpasso è una tendenza in atto» nota Saverio Dolcimascolo, titolare e fondatore del ristorante 13 Giugno, a Milano. Le ragioni sono complesse e non è un discorso generazionale. «Non tutti i giovani preferiscono i piatti dialla carne». Registra lo slancio dell’offerta marina anche lo chef Giulio Terrinoni, titolare del ristorante Per Me di Roma, che definisce la ...