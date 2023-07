Doppio affare Milan-Bologna | asse di mercato caldo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 22 luglio 2023) C’è unsull’, la trattativa è giunta al termine e i giocatori arriveranno a breve Ilha messo a segno diversi colpi di, alcuni già diventati ufficiali come i vari Pulisic e Reijnders. Poi ci sono quelli in dirittura d’arrivo come Okafor e Samu Chukwueze. I tifosi rossoneri hanno esultato, anche se è stato venduto Sandro Tonali. Spesso l’addio di un giocatore, seppur molto forte, può essere fonte di grande ispirazione per i dirigenti per migliorare la squadra. Il giudice supremo sarà il campo, anche se sulla carta le cose si stanno mettendo molto bene. Il tempo delle cessioni per ilnon è finito, perché nella rosa ci sono diversi esuberi. Stefano Pioli non li considera, ha bisogno di altro, ed è per ...