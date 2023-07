Dopo la maturità il futuro è un rebus | un neodiplomato su tre non sa cosa fare

(Di sabato 22 luglio 2023) Il dato emerge dalla seconda edizione dell’osservatorio “Giovani e Orientamento”, l'indagine condotta da Skuola.net in collaborazione con Gi Group su un campione di 3.000 ragazzi delle scuole secondarie superiori. Secondo la ricerca solo un maturando su 5 sostiene di sapereil diploma, mentre il 46%, pur avendo in mente delle idee, ha ancora incertezze su come quale decisione prendere

Per questo,l'esame disuperato con il massimo dei voti, non è tornata a casa ed è fuggita. Intanto, Amina ha denunciato pubblicamente la sua situazione, lanciando una raccolta fondi su ...Subitol'ultima prova ha fatto perdere le sue tracce e due giorni fa, su GoFoundMe, ha ...controlli in caso di un abbandono improvviso le avrebbe permesso di rimanere al liceo fino alla, ...... non sarei mai dovuta uscire, avrei dovuto pensare solo a riacquistare la fiducia e fare come dicono così tutto sarebbe ritornato alla normalità' La fugail diploma 'l'esame di...