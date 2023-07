Donnarumma dopo la rapina | il racconto choc | Mi hanno legato | terrorizzato facessero del male ad Alessia

(Di sabato 22 luglio 2023)nel cuore di Parigi: l'ex portiere del Milan Gianluigie la sua fidanzata,Elefante,vissuto momenti di terrore nella notte di due giorni fa, quando quattro ladrifatto irruzione nella loro abitazione nel quartiere XVIII, in pieno centro della città. L'abitazion

Donnarumma racconta gli attimi e la paura vissuti durante la rapina subita a Parigi due notti fa. Il portiere è stato aggredito e legato ...Dal tetto sono scesi nella loro casa. Si sono introdotti nella camera da letto e li hanno svegliati. E a qual punto è cominciato l'incubo.