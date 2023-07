Dislessia | è ancora un taboo? Molti passi avanti | ma in alcuni contesti ancora lo è Ne parliamo con la Dottoressa Castelluccio

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 22 luglio 2023) "Se non fosse stato per la mia lotta con la, dubito che sarei mai diventato scrittore o che avrei mai saputo insegnare agli altri a scrivere». Così dice il poeta Philip Schultz, vincitore del premio Pulitzer nel 2008, che, dislessico inconsapevole, da bambino non sapeva leggere. L'articolo .