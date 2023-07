(Di sabato 22 luglio 2023) Il ritiro del Napoli aevidenzia i cambiamenti con l’arrivo di Garcia. Le famosecon lo slogan scelto danonpiù in uso. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Con l’arrivo di Rudi Garcia al Napoli, è evidente un significativo cambiamento durante il ritiro a. Le celebricon lo slogan scelto da Luciano, “Sarò con te e tu non devi mollare“, nonpiù utilizzate.aveva introdotto lecon questo slogan due estati fa, subito dopo la sua nomina al posto di Gennaro Gattuso. Il messaggio è stato molto apprezzato dai tifosi ed è servito a riunire e motivare la squadra in un periodo storico particolarmente complesso, seguito da un pareggio con il Verona e la ...

... la frase sulledel Napoli scelta da Spalletti due estati fa appena arrivato al posto di Gattuso, non c'è più. Le casacche indossate da Osimhen e compagni asono semplici, senza ...... umiltà, ambizione, lavoro, questo sì, ma non si possono scrivere sulledei giocatori, ... Troverà una soluzione per Raspadori I giorni dichiariranno il nuovo corso tecnico, la salute ...... la frase sulledel Napoli scelta da Spalletti due estati fa appena arrivato al posto di Gattuso, non c'è più. Le casacche indossate da Osimhen e compagni asono semplici, senza ...

Dimaro: Le pettorine di Spalletti non ci sono più napolipiu.com

“Sarò con te e tu non devi mollare", la frase sulle pettorine del Napoli scelta da Spalletti due estati fa appena arrivato al posto di Gattuso, non c'è più ...Ultime dal ritiro degli azzurri a Dimaro. Con l'arrivo di Garcia, intanto, c'è stato un cambiamento evidente in allenamento ...