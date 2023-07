Dia-Salernitana clausola scaduta | quale futuro per il centravanti senegalese?

(Di sabato 22 luglio 2023) Dia, attaccantein forza alla, che tutti pensavano potesse esser ceduto in questa sessione di mercato, potrebbe invece rimanere a Salerno: èinfatti larescissoria. Quest’ultima,ufficialmente allo scoccare della mezzanotte di venerdì 21 Luglio, ammontava a 25 milioni.ora attende uno degli attaccanti rivelazione dell’ultima Serie A? Ad esultare allo scoccare della mezzanotte di sicuro sono stati tutti i tifosi del cavalluccio marino, oltre ai dirigenti e a Paulo Sousa. Ora, per strappare il forteda Salerno, infatti, ci vorranno ben più dei 25 milioni della precedente. Il presidente Iervolino, infatti, ha dichiarato che per cedere il proprio gioiello ...

Commenta per primo Dopo l'arrivo di Arthur , la Fiorentina continua a lavorare sul mercato per trovare una punta. Secondo La Gazzetta dello Sport , piace e continua a piaceredella, ma al momento il preferito dallo staff tecnico viola resta Nzola (Spezia). Il centravanti - si legge - è già stato allenato da Italiano che lavorerebbe volentieri ancora con lui ...Boulaye(dal Villareal allaper 12 milioni). Timothy Weah (dal Lille alla Juventus per 11,3 milioni). Mitchel Bakker (dal Bayer Leverkusen all' Atalanta per 10 milioni). Fabiano ...Salerno . Boulayeè ancora un giocatore della. A mezzanotte è scaduto il termine ultimo per poter esercitare la clausola di rescissione, fissata a 25 milioni di euro. Da oggi, quindi, la società granata ...

Aggiornamento 20:07 - Giornate mosce per quanto riguarda la vendita degli abbonamenti. Soltanto 200 persone, in 48 ore, hanno sottoscritto il carnet portando il totale a 8900. Ricordiamo ...Il pezzo di mercato della Nazione parla delle manovre per l'attacco della Fiorentina. Praticamente archiviate le cessioni di Igor e Terzic, la società viola continua a monitorare ...