Di Marzio | “Napoli | progressi significativi per il rinnovo di Osimhen Retroscena sull’agente”

(Di sabato 22 luglio 2023) Sky Sport, tramite Gianluca Di, riporta aggiornamenti positivi suldi Victorcon il. L’agente del giocatore ha lasciato il ritiro di Dimaro, segnando passi avanti nelle trattative. Calciomercato. Il futuro di Victorsembra essere sempre più legato al. Secondo quanto riportato da Gianluca Didi Sky Sport, le trattative per ildel contratto del bomber nigeriano con il club azzurro stanno progredendo in modo significativo. Di: “neldial” Con 26 gol in 32 presenze,è stato il capocannoniere ...

Scrive Gianluca Disul suo sito: " Nelle ultime settimane il club azzurro ha quindi iniziato ...Calenda dopo tre giorni di dialoghi con il presidente De Laurentiis e la dirigenza delha ...... con Garcia che si sta spendendo in prima persona per far sì che Osimhen resti a. Lo riporta il collega di Sky Sport, Gianluca Di. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Rinnovo Zielinski incontro positivo Gianluca difa sapere che: Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

Di Marzio - Bari, Caprile passa al Napoli: le cifre dell'affare La Bari Calcio

Victor Osimhen e il Napoli, ancora insieme Sempre più possibile col passare dei giorni. Martedì è sbarcato a Dimaro il procuratore Roberto Calenda, andato via oggi dopo aver mosso dei passi in avanti ...L'agente di Victor Osimhen ha lasciato dopo tre giorni Dimaro in seguito alla discussione sul rinnovo di contratto del nigeriano.