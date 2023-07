Delitto Laura Bigoni | il ruolo della rivista locale nella riapertura del caso | il nome del sospetto | la denuncia della collega

Leggi su open.online

(Di sabato 22 luglio 2023) Sono passati 30 anni e una nuova testimonianza riapre un cold case rimasto senza un colpevole: l’omicidio di, uccisa a soli 23 anni. Il suo corpo fu trovatonotte tra il 31 luglio e il primo agosto del 1993 a Clusone, in provincia di Bergamo,casa di vacanzafamiglia. La giovane fu ammazzata con nove coltellate alla gola e al petto. L’assassino non è mai stato identificato, anche se gli inquirenti all’epoca avevano concentrato le loro attenzioni sull’allora fidanzato Jimmy Bevilacqua, condannato a 24 anni in primo grado e poi assolto in Appello, sentenza confermata dalla Cassazione. A riportare la notizia di unad’indagine con un fascicolo già attivo dal 2021 è il periodico Araberara, attivo propriozona ...