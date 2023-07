Dalla Spagna | non solo Calafiori | Milan su Miranda

Sull'attaccante uzbeco c'è il Cagliari , mentre per Villar l'ipotesinon è ancora tramontata. acquisti ufficiali in A Fiorentina, ecco ArthurJuventus: c'è la firma. Ufficiale il ...Era una imbarcazione ammirata ed invidiata anche dal re diJuan Carlos di Borbone, che ... Una spedizione che Gardini concepì sin dall'inizio non solo come una impresa sportiva, capitanata......3 tonnellate " hanno eseguito il sequestro preventivo, dispostoProcura della Repubblica " ... dapprima il porto di Trinidad e Tobago e successivamente quello di Las Palmas (Gran Canaria ") ...

Dalla Spagna - Stallo Morata: nessun club italiano ha approfondito la trattativa con l'Atletico Tutto Juve

Secondo i colleghi di Relevo la situazione che riguarda Alvaro Morata è di stallo totale. I club italiani non hanno fatto i passi decisivi nella trattativa con l'Atletico. Non ...L'Europa è assediata a nord da tempeste di pioggia e a sud dalla canicola che arroventa Grecia, Italia e Spagna ...