Dal Zuma al Fendi resort | tutti pazzi per gli stabilimenti griffati

(Di sabato 22 luglio 2023) Su quale griffe poggerà le sue auguste terga chiunque possa spendere da un minimo di 63 euro al giorno per due lettini a salire? La mania dell’estate 2023 è lo stabilimento balneare griffato. Un piccolo excursus?a Mykonos con Louis Vuitton ( lettini 95€ per ospite, minimo 2, il prezzo include accesso alla piscina e agli asciugamani); Vilebrequin a La Plage di Cannes (1° fila 70€, 2° fila 60€ egli altri 50€);a Puente Romano Beachdi Marbella (i lettini partono da 200€, di cui 100€ sono per le bevande) poi ancora Valentino a Palazzo Alvino, Loro Piana a La Réserve à la Plage a Saint Tropez così come Gucci al Loulou Ramatuelle Beach. Per chi volesse restare più vicino potete andare a Sestri Levante dove Paul&Shark ha portato lo squalo al Tigu Beach (prezzo a giornata a partire da 63,99€). ...