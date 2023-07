«Da come ti vesti non sai che valore ha…» | lo sberleffo del bassista di Jovanotti al borseggiatore che gli ha rubato il portacarte a Milano

Leggi su open.online

(Di sabato 22 luglio 2023) Saturnino Celani, compositore conosciuto per essere ildidal 1991, è stato desulla metro di. Mentre era sulla linea gialla, partito da piazza Missori e con destinazione la stazione Centrale, ungli ha sfilato il suodi credito. E così Saturnino ha deciso di scrivere un messaggio sui social rivolto al ladro. «Ciao, devo ammetterlo sei stato bravo ma mi hai soloun bellissimo porta carte di credito che, dati, non sarai mai in grado di capire nemmeno rinascendo e che quindi molto probabilmente dopo averlo guardatola scimmia guarda l’osso nel film “2001 Odissea nello spazio” butterai in un cestino , 15 € e 5 ...