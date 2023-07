(Di sabato 22 luglio 2023) Sorpresa: una ricerca dimostra che il «» sviluppato dallo Spallanzani e dalla startup Reithera funzionava. A suicidarlo fu proprio Francesco Vaia, all’epoca direttore dello Spallanzani e oggi direttore generale first appeared on il manifesto.

Covid, chi ha suicidato il vaccino italiano Il Manifesto

Lo studio: punteggi più bassi in test su funzioni cerebrali per chi ha manifestato sintomi post infezione per ... Sembra essere questo l'impatto di una convivenza di diversi mesi con sintomi del Long ...Salute (Italia) Uno studio: Reithera «ai livelli di Johnson & Johnson e AstraZeneca». Funzionava eppure qualcuno fermò tutto. Nel pieno dell’emergenza Covid. Il primo a frenare è lo Spallanzani di Vai ...