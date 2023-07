Coulibaly | il Napoli fa spese a Salerno

Leggi su napolijournal

(Di sabato 22 luglio 2023) Dalla Salernitanail sostituto di Ndombele È notizia di queste ore il timido interesse delper Lassana, centrocampista attualmente in forza alla Salernitana. L’interesse del club partenopeo è probabilmente dettato dalle caratteristiche fisiche del giocatore, così come da richiesta del mister Garcia per rafforzare il suo centrocampo. Al momento solo un idea e nulla più, che però potrebbe presto sfociare in una vera e propria trattativa. Chi èLassana, 27 anni, è un centrocampista di piede destro attualmente militante nella Salernitana, nella nostra Serie A. Calciatore rapido e potente fisicamente in mezzo al campo. È in grado di giocare sia come interno in un centrocampo a 2, che mezzala destra in un centrocampo a 3, risulta un grande ...