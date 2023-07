Cosa fare in caso di violenti temporali | grandine e alluvioni

In questi giorni grandinate, tornadi , mareggiate e forti temporali stanno colpendo l'Italia, soprattutto al Nord. Sono eventi climatici estremi a cui, secondo gli esperti, ci dobbiamo abituare. Ma ...Napoli, De Laurentiis infiamma i tifosi: 'Da domani altri rinnovi'Attualmente, il Chucky Lozano resta in rosa, ma come già preannunciato dal presidente azzurro deve capire davverodel ...L'ambizione dei giocatori poi è un'altra. Io ho un'altra età, posso permettermi dialtre scelte di vita'. PORTIERI - 'Quello che penso io è che non vada bene che siano loro i due portieri, ...

Cosa fare nel weekend a Pordenone e dintorni PordenoneToday

Tra un mese tornerà il manga con Dragon Ball Super 96, il nuovo capitolo che metterà in risalto la potenza del namekkiano.Il caldo porta un generale senso di spossatezza all’organismo ed è accompagnato dalla pressione bassa: cosa è consigliato mangiare.