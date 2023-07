Contro l’emergenza climatica è ora di agire adesso L’opinione di D’Angelis

Leggi su formiche

(Di sabato 22 luglio 2023) Maxi-grandinate con tempeste di chicchi come palline da tennis, tornado e trombe d’aria, fulmini e saette, alberi sradicati, tetti scoperchiati, black out, finestre divelte, strade e sottopassi allagati, coltivazioni pronte per la raccolta – mais, soia, pomodoro, angurie, meloni, zucche – e strutture agricole cancellate, vetture danneggiate, centri abitati irraggiungibili, centinaia di feriti, panico. È la raffica dei danni del tempo che fa, e che farà, che dopo aver devastato due mesi fa un centinaio di comuni della Romagna con eventi di alluvioni e frane che non si vedevano per gravità ed estensione geografica dal 1966, sta martellando da giovedì scorso varie zone d’Italia dalla Lombardia, e ieri anche Cremona, dal Veneto al Sud. È l’altra faccia della siccità estrema che ci ha colpito nel 2022-33 con il primo biennio siccitoso nella storia dei rilievi meteorologici, l’Italia ormai ...