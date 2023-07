Concorso ISS | 2 Posti da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 22 luglio 2023) Selezioni pubbliche, per la copertura di 2diIII livello, a tempo determinato, per il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie Si fa presente che presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono indette le sotto indicate selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di due unita’ di personale con il profilo dipresso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozionedella salute: una unita’ di– III livello professionale – (durata del contratto: ventiquattro mesi) – codice: TD RIC CNAPS 2023 01; una unita’ di– III livello professionale (durata del contratto: dodici mesi) – codice: TD ...