"Con il salario minimo per legge aumenta il lavoro nero". Parla Sbarra

(Di sabato 22 luglio 2023) "Se ilsi fa con i contratti, la Cisl di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La premier fa sapere di essere stata sempre "laica" sulminimo. Il suo timore è che questa misura divenga un "parametro sostitutivo" e non "aggiuntivo", in poche parole produca adeguamenti ...Diventano un caso le parole del ministro della Protezione civile Nello Musumeci sulminimo. 'Secondo Schlein è anche una risposta alla mafia Credo che la risposta sia il lavoro. Basta...minimo, la maggioranza stoppa il pdl dell'opposizione La maggioranza di centrodestra in ... Zelensky: torno a casaun buon risultato Discorso del presidente ucraino dopo la partecipazione a ...

Perché il salario minimo non c'entra nulla con l'Urss Pagella Politica

Il segretario della Cisl ribadisce la sua posizione: "L'autorità salariale deve restare alle libere relazioni industriali, non può essere affidata alla politica". E a 30 anni dai protocolli Ciampi fa ...La prossima settimana si voterà sulla gestazione per altri, sulla sfiducia a Santanchè e sul salario minimo: trappole che minano le certezze del partito. E con l’affidamento della Fondazione culturale ...