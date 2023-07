Com’è arrivato Giulio Ciccone in classifica generale? Italia mai così male dal 2013

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023) Tra i grandi protagonisti del finale di Tour de France c’è stato anche. Con una splendida ultima settimana ed una gestione perfetta nelle ultime tappe, l’abruzzese è riuscito a vincere ladei GPM, garantendosi la possibilità di portare la prestigiosa maglia a pois sul podio di Parigi al termine della tappa di domani. Questo importantissimo risultato rimane però l’unico di rilievo di un’che sulle strade del Tour continua ad interpretare il ruolo della comparsa. A meno di un’improbabile vittoria sui Campi Elisi, quella del 2023 sarà la quarta edizione consecutiva senza successi di tappa, un dato mai registrato nell’ultimo secolo. E per quanto riguarda lala situazione non è certo più rosea. Il migliore azzurro in ...