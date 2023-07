Colpi di pistola contro un' auto nel centro di Frosinone

(Di sabato 22 luglio 2023) Panico e gente in fuga alla ricerca di un riparo questa sera nelstorico di, affollato grazie alle iniziative per rivitalizzare l'area messe in atto dal Comune. Il panico è scattato ...

Panico e gente in fuga alla ricerca di un riparo questa sera nel centro storico di Frosinone, affollato grazie alle iniziative per rivitalizzare l'area messe in atto dal Comune. Il panico è scattato ...diper le strade del centro storico di Frosinone. Gli spari intorno alle 22.30 nei pressi... arrestati martedì con l'accusa di avere assassinato Thomas Bricca, il 19enne ucciso da uno deidiesplosi contro il gruppo nel quale si trovava la sera del 30 gennaio nel centro ...

Sparati diversi colpi di pistola nel centro storico ciociariaoggi.it

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea un pregiudicato di 73 anni per minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi. I militari sono ...Tre persone sono state condannate a pene fino a 8 anni e 10 mesi per l'aggressione a colpi di pistola di un panettiere in piazza Bonomelli, Milano. Le indagini della Polizia hanno portato all'arresto ...