Classifica Tour de France 2023 | Vingegaard domina | Adam Yates sul podio | Ciccone 32°

(Di sabato 22 luglio 2023) La Belfort – Le Markstein, di 133.5 km, ventesima tappa deldedi ciclismo su strada, ha visto gli uomini digiocarsi anche il successo parziale: lagenerale, quando manca soltanto la passerella di Parigi al termine, ha consegnato in pratica la vittoria finale al danese Jonas, alfiere della Jumbo-Visma, terzo oggi, che ha conservato 7’29” di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar, corridore della UAE Team Emirates, vincitore odierno.de, a Pogacar l’ultimo tappone,in trionfo.maglia a poisGENERALEDE(ventesima tappa) 1 ...

Sorride anche l'Italia con Giulio Ciccone: lo scalatore abruzzese si è aggiudicato ladi miglior scalatore vincendo la maglia a pois trentuno anni dopo Claudio Chiappucci (1992). ...Vingegaard, quindi, conserva la maglia gialla di leader dellagenerale e domani concluderà la passerella per Parigi per aggiudicarsi il. Leggi anchede France 2023, Ciccone vince ...Sorride anche l'Italia con Giulio Ciccone: l'abruzzese si è aggiudicato ladi miglior scalatore vincendo la maglia a pois trentuno anni dopo Claudio Chiappucci (1992). Giornata ...

Tour - Quanto manca a Ciccone per vincere la classifica scalatori Tutti i GPM e le combinazioni per la maglia a pois Eurosport IT

Dopo la conclusione del Tour de France, Tadej Pogacar non prenderà parte alla Vuelta 2023. Il campione sloveno si prenderà un periodo di pausa tenendo la porta aperta per eventuali… Leggi ...Lo sloveno vince la 20esima tappa col danese terzo che arriverà a Parigi in giallo LE MARKSTEIN (FRANCIA) (ITALPRESS) - È stata una sfida a due ...