Classifica Tour de France 2023 | ventesima tappa | Jonas Vingegaard mette in cassaforte il successo finale

(Di sabato 22 luglio 2023) La Belfort – Le Markstein, di 133.5 km,deldedi ciclismo su strada, ha visto gli uomini digiocarsi anche ilparziale: lagenerale, quando manca soltanto la passerella di Parigi al termine, ha consegnato in pratica la vittoriaal danese, alfiere della Jumbo-Visma, terzo oggi, che ha conservato 7’29” di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar, corridore della UAE Team Emirates, vincitore odierno.de, a Pogacar l’ultimo tappone,in trionfo. Ciccone maglia a poisGENERALEDE ...

Giulio Ciccone vince aritmeticamente ladi miglior scalatore. Domenica la passerella a Parigi2023: LA GUIDA... ha sfiorato più volte la vittoria del Giro (due secondi e un terzo posto) e perfino del, dove ... La capacità di curare lagenerale è quello che invece è sempre mancato a Ciccone , ...Ladel Gran Premio della montagna è stata istituita alnel 1933, mentre la maglia a pois distintiva del leader è stata introdotta solo nel 1975. Gli italiani migliori scalatori del ...

Tour - Quanto manca a Ciccone per vincere la classifica scalatori Tutti i GPM e le combinazioni per la maglia a pois Eurosport IT

Tadej Pogacar vince la 20a tappa del Tour de France. Giulio Ciccone si aggiudica la maglia a pois 31 anni dopo Chiappucci ...