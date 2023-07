Classifica GPM Tour de France 2023 | l’apoteosi di Giulio Ciccone in maglia a pois! Staccati Gall e Vingegaard

(Di sabato 22 luglio 2023)ha vinto ladegli scalatori alde. Il ciclista italiano si è imposto nella graduatoria dei GPM e domenica 23 luglio salirà sul podio di Parigi indossando la prestigiosa, ambita e iconicaa pois. L’abruzzese ha interpretato benissimo la Grande Boucle, proprio con l’intento di raggiungere questo obiettivo e ha riportato questa casacca nel Bel Paese a 31 anni di distanza dall’ultimo sigillo di Claudio Chiappucci.ha chiuso con 105 punti, distanziando l’austriaco Felix(92) e il danese Jonas(89 per il trionfatore della Grande Boucle). Il portacolori della Trek-Lidl ha indossato il simbolo del primato per sei giorni e ha fatto ...

Se la battaglia per la maglia gialla è già finita , qualcosa potrebbe muoversi nellapiù ... Visto che il primodi giornata, il Ballon d'Alsace , non è molto lontano, la Lidl - Trek si ...Ciccone e il suo team, la Lidl - Trek, hanno curato ladeifin dalle prime tappe. L'abruzzese ha saputo anche pazientare, aspettare che arrivassero le frazioni giuste per mettere a ...... ha coronato il suo sogno transitando davanti aidella ventesima tappa e vestirà a Parigi la maglia iconica con i pois rossi che decreta il vincitore di questadella montagna. Festa ...

Classifica GPM Tour de France 2023: Giulio Ciccone al comando prima della tappa decisiva OA Sport

Il campione sloveno ha battuto in volata Felix Gall e Jonas Vingegaard, che conquista il suo secondo Tour de France ...Finale col botto al Tour de France: se l'azzurro domina sulle prime salite, conquistando la classifica scalatori, c'è spazio anche per un grande Pinot, che saluta il suo pubblico e l'ultimo duello tra ...