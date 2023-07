Cisti follicolari | perché si formano e cosa fare in gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 22 luglio 2023) Con il terminesi intende la formazione di una sacca o di una cavità chiusa rivestita da epitelio, all’interno della quale si trova del liquido, del gas o del materiale semisolido. Questo tipo di escrescenze e neoformazioni può interessare anche l’apparato riproduttivo femminile andandosi a formare, come precisato dal Manuale MSD, dentro o sull’ovaio. In questi casi si parla diovariche, una condizione abbastanza comune nelle donne in età riproduttiva e si tratta di un fenomeno prettamente benigno. La maggior parte delleovariche, spiega il Cleveland Clinic, sicome conseguenza ai fisiologici cambiamenti cui l’organismo femminile va incontro durante il ciclo mestruale. Per questo motivo si parla quindi difunzionali. Ne esistono di due tipologie: le ...