Ciclismo | Giro Vallonia 2023 | la prima tappa parla italiano | Ganna trionfa in volata

(Di sabato 22 luglio 2023)ladeldi, di 189,9 chilometri da Huy ad Hamoir. A vincerla è stato infatti Filippo, capace di avere la meglio nellafinale sul connazionale Davide Ballerini e sul belga Arne Marit. “Credo di essere in gran forma e sono contento di averlo dimostrato con la vittoria. Ancora non so se sarò in grado di conservare la maglia di leader fino alla fine perché può succedere di tutto e nulla è scontato” ha dichiarato l’azzurro della Ineos-Grenadiers, provvisoriamente al comando della classifica generale. SportFace.

... quando Giulio Ciccone mette piede nelche conta, nei pro, il cuore inizia a reclamare ... Tour of the Alps ed'Italia 2018 non sono più soltanto una palestra, diventano una vetrina. Sfiora ...Solo 133 chilometri ma molto duri, con alcune salite che non sarebbero fuori posto in un tappone dolomitico del. Se la battaglia per la maglia gialla è già finita , qualcosa potrebbe muoversi ...... Claudio Chiappucci , che nel 1992 sul Sestriere vinse una delle tappe più epiche del... Leggi Anche Terribile caduta ald'Austria: morto il ciclista 17enne Jacopo Venzo. Il team: 'Cuore ...

TOUR DE FRANCE - Grande gioia per Tadej Pogacar che, dopo aver passato l'Inferno ad inizio settimana, è riuscito comunque a chiudere il Tour con una vittoria ...La consacrazione del geco d’Abruzzo quale leader della classifica degli scalatori rende meno pallido il momento del movimento Azzurro: sette corridori al via in Francia restano emblema di una crisi ev ...