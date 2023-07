Chukwueze vicinissimo al Milan | alla scoperta dell’esterno nigeriano

(Di sabato 22 luglio 2023) In casasono ore caldissime sul fronte compravendite: dopo Okafor che, stando al sitoPress avrebbe firmato proprio in queste ore, si parla moltissimo diche, secondo il sitoNews, sarebbe ormaiai rossoneri. Il nuovo corso di Moncada e Cardinale ha scelto di partire forte sul mercato, visto che questi due nomi seguono quelli degli acquisti già perfezionati: dopo la cessione di Tonali infatti erano arrivati Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders, l’ultimo dall’AZ Alkmaar, gli altri due dal Chelsea. Leggi anche:Calciomercato, dopo Okafor e: Pioli ha scelto il vice Hernandeznella scorsa stagione ha giocato nel Villarreal ed è un esterno dotato di un mancino raffinato: è stato accostato a ...

...34 Milan, fatta per: c'è l'accordo con il Villarreal 09:44 Anche Hojlund tra gli obiettivi del Psg 09:39 Milan,09:38 Il caso Mbappè infiamma il mercatoIl non sembra volersi fermare sul mercato. , il club rossonero èall'acquisto di Samu , esterno offensivo del . La definizione della trattativa tra il ... invece,potrebbe firmare ...Anche Samuelal Milan Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, Milan e Villarreal avrebbero anche trovato un accordo per l' acquisto di Samuel(nigeriano, classe '99)...

Milan, Chukwueze in chiusura: accordo vicinissimo col Villarreal Goal Italia

Aumentano le possibilità di vedere Chukwueze indossare la maglia del Milan. A dare l'ennesimo indizio è proprio il Villarreal ...Cessioni Milan: dopo tanti colpi è arrivato anche il momento di sfoltire la rosa per il club rossonero. Tra i partenti ci sono anche nomi importanti.