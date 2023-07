Chiudiamo Fulmine a ciel sereno a Mediaset | altro dolorisissimo addio per Bonolis | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 luglio 2023) Canale 5 perde unvolto storico? Non sarà Barbara D'Urso, ma negli anni Claudia Ruggeri, la Miss Claudia di Avanti un, si è conquistata una bella fetta di popolarità sia per la sua bellezza esplosiva sia per la simpatia messa in scena fin dalla prima edizione del quiz show di Paoloe del "maestro" Luca Laurenti. Personaggio iconico del "minimondo" creato dal presentatore die dalla sua squadra di autori, la Ruggeri sembra intenzionata presto a dedicarsi a una nuova avventura professionale, lontanissima dai riflettori televisivi per la delusione di migliaia di fan. Proprio come Laura Cremaschi, curiosamente sua collega ad Avanti un(è la sensuale Miss Web), la Ruggeri si è laureata di fresco in psicologia. Una scelta legata a motivi familiari commoventi, ma ...