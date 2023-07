Chi è Fernanda Number Six | la presunta fan accampata da una settimana con biglietto falso per Harry Styles e diventata virale sui social

(Di sabato 22 luglio 2023)Six èil simbolo delle fan accanite di, accampate da unaa Campovolo (Emilia Romagna) dove è previsto il concerto dell’ex One Direction questa sera, 22 luglio. In queste ore ne stanno parlando in moltissimi sui. Tutto è partito da un recente servizio del Tg1 in cui sono state raccontate le regole ferree ideate dai fan per stabilire una sorta di gerarchia tra chi doveva stare vicino al palco del cantante. Durante le riprese è stata inquadrata una ragazza che gridava il nome diSix e poi di EricaTen. Il numero affianco al nome indicava il momento di arrivo sul luogo. Pertanto,sarebbe stata una delle prime ad essere ...

NUMBER SIX - Il suo concerto, come dicevamo, è molto atteso. Talmente tanto che decine di fan si sono letteralmente accampati fuori dall'arena già dal 17 luglio . Ben 5 giorni prima ...Gli appassionati della soap di Reggio Emilia si dividono in due, di nuovo:pensa che 1RZ,Number Six ed Erika Number Ten correranno indisturbate fin sotto il palco esogna di ......la numero 6, anzi #fernandanumbersix. E' bastato un servizio del Tg1 che riprendeva parte ... E c'è, invece, va più sul pesante. Infine una nostra riflessione, in stile meme: ma davvero ...

Harry Styles a Campovolo: chi è Fernanda number six, simbolo ... Music Fanpage

Se siete frequentatori di Twitter e TikTok, nelle ultime ore avrete sicuramente incrociato il nome di "Fernanda Number Six" ...Fernanda number six, chi è La fan accanita che ha rischiato di non andare al concerto di Harry Styles a Campovolo, dopo giorni di attesa ...