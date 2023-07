CdS – Napoli | Di Lorenzo rinnova fino al 2029 | l’annuncio da Dimaro

Leggi su justcalcio

(Di sabato 22 luglio 2023) 2023-07-23 00:05:06 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:– Rinnovo per Giovanni Di: la notizia arriva direttamente da, dove ilè in ritiro, in vista della prossima stagione. Che potesse essere una giornata cruciale per il prolungamento del capitano azzurro, lo si era capito dagli incontri avuti da Didapprima con il presidente Aurelio De Laurentiis, poi, al termine dell’allenamento odierno, con il proprio agente a bordo campo. In serata evidentemente la fumata bianca: Dihatoal. Qual è statodi De Laurentiis? “Non date ascolto ai media. Stiamo lavorando per voi e oggi il nostro capitano ha ...