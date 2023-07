Carola Rackete in Europa per la giustizia climatica e contro i nuovi fascisti | «In Italia membri del governo con la divisa nazista»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 luglio 2023)si candida inle nuove destre. E inne ha per Salvini ma anche per Galeazzo Bignami inda. La capitana di Sea Watch 3 parla oggi con la Repubblica di Die Linke e delle elezioni del 2024. Dice la “watchdog ecologista” di Bruxelles: «Mi sono confrontata con alcuni amici dei movimenti a tutela dei diritti e con persone che non vivono inma subiscono le politiche decise a Bruxelles, compresa la pratica del fracking per estrarre gas. Non sono rappresentati politicamente. In più, in Germania abbiamo il 14 per cento degli adulti che non vota perché non ha il passaporto tedesco. Un vuoto di democrazia inaccettabile. Quindi, ho deciso di essere la loro voce». L’esproprio dei profitti alle aziende che ...