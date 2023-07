Carcere di Poggiorele | 71enne malato terminale morto in cella

Leggi su anteprima24

Un detenuto di 71 anni, Camillo Corallo, èneldi Poggioreale: "Era, da un mese attendeva una decisione del giudice per poter uscire e morire dignitosamente". A sollevare il caso è il garante dei reclusi della Campania, Samuele Ciambriello, che ha incontrato i familiari del detenuto. "Oltre 100 detenuti l'anno muoiono per 'cause naturali' nelle carceri italiane. Raramente i giornali ne danno notizia. A volte la causa della morte è l'infarto, evento difficilmente prevedibile. Altre volte sono le complicazioni di un malanno trascurato o curato male. Altre volte ancora la morte arriva al termine di un lungo deperimento, dovuto a malattie croniche, o a scioperi della fame", ricorda Ciambriello. Il garante sottolinea che "i tribunali applicano in maniera molto ...