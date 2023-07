Campovolo | una fan accampata da giorni alle altre | “Se mi superate vi tiro un cazzotto”

Leggi su biccy

(Di sabato 22 luglio 2023) Il giorno è arrivato, oggi Harry Styles terrà il tanto discusso concerto ache da oltre una settimana ospita nel parco adiacente una dozzina di fan che vivono là accampate in tende e sacchi a pelo. Da oltre una settimana queste ragazze – che hanno preso il numerino una volta arrivate – si danno turni e devono rispondere ai vari appelli della giornata. È virale “Fernanda number six” ed “Erika number ten” che sono finite pure al Tg1 mentre rispondevano all’appello. Oggi l’ultimo appello ci sarà16, orario in cui la sicurezza aprirà i cancelli die farà entrare le ragazze. Ad annunciarlo sono state proprio loro con un bollettino che sembra uno spin off di Hunger Games. “Raga oggi non ci saranno i checkpoint ai soliti orari. L’UNICO CHECKPOINT SARÀ16 A CUI NON POTETE MANCARE. Consigliamo ...