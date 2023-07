Cambiamenti climatici | dopo grandine e trombe d’aria torna un nuovo anticiclone | temperature estreme fino a 48 gradi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 luglio 2023) Vivere in Italia con la sensazione di trovarsi a Zanzibar o in un qualsiasi altro posto tropicale? È quello che sta accadendo nell’ultima estate italiana con un clima che si avvicina sempre di più a quello dei tropici. Secondo la previsione di Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it, infatti,leafose e i fenomeni estremi, come, è in arrivo una nuova fiammata africana, il cosiddetto “Caronte Bis”. L’porterà un caldo estremo conoltre i 45anche in Puglia e picchi di 48centiin Sardegna. “E tutto questo calore – allerta l’esperto – scalderà anche i nostri mari”. La colpa è del riscaldamento globale che causa eventi sempre più estremi. ...