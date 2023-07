Calendario Mondiali calcio femminile 2023 oggi | orari 22 luglio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023) Altro giorno e altre partite aidiche si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda. Dopo i tre incontri di ieri, si disputerannoaltri quattro match validi per la prima giornata della fase a gironi e lo spettacolo non mancherà di certo. La prima sfida sarà quella del gruppo E tra Stati Uniti e Vietnam, inalle ore 3:00. Alle 9:00 sarà invece il turno di Zambia-Giappone, match valevole per il girone C, mentre alle 11:30 esordirà l’Inghilterra contro Haiti nella prima sfida del gruppo D. Infine, alle 14:00 andrà in scena l’incontro tra Danimarca e Cina, sempre valido per il girone D. Per le partite odierne non è purtroppo prevista la copertura tv, ma tutte le sfide si potranno seguire in direttasu ...