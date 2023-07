Calciomercato Roma | il West Ham non convoca Scamacca

(Di sabato 22 luglio 2023), Scamcca si avvicina ai giallorossi: ilHam non loper l’amichevole contro il Dagenham & Redbridge Nuovo indizio che avvicina laa Gianluca: l’attaccante è l’obiettivo di Pinto per l’attacco – mentre Mourinho chiede e chiama Morata – e dall’Inghilterra filtra ottimismo. IlHam oggi ha giocato in amichevole contro il Dagenham & Redbridge: tra iti di Moyes non c’era l’attaccante italiano.

1 L'ex direttore sportivo di Inter e, Walter Sabatini ha concesso una breve ma importante dichiarazione a TmwRadio, sull'ormai celebre caso Lukaku e sul rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti. COMPORTAMENTI MERCENARI - ..., intrigo Scamacca: cosa succede la prossima settimanaDopo aver diramato l'elenco ufficiale dei calciatori in partenza per la tournée in Portogallo, ladovrà accelerare le ...Leggi i commentias: tutte le notizie 22 luglio 2023

West Ham – Scamacca non convocato per l’amichevole contro il Dagenham & Redbridge - A.S. Roma - Mentre l’ AS Roma è sbarcata in Portogallo dove inizierà la seconda fase dell... - Marione.net - La Cont ...La Roma sta cercando una soluzione per Eldor Shomurodov. L'attaccante tornato dal prestito allo Spezia è rimasto in attesa di una nuova sistemazione e sia il Cagliari che il Lecce ci stanno Leggi ...