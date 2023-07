Calciomercato oggi 22 luglio | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Okafor ufficiale al Milan

(Di sabato 22 luglio 2023) Ilè il grande protagonista di questi giorni diestivo in vista della Serie A 2023-2024. Il club rossonero chiude pere Chukwueze, mentre rimane ancora vivo il “caso” Lukaku. Andiamo a scoprire, squadra per squadra, le novità delle 20 squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di calcio. TABELLONEESTIVO 2023 ATALANTACarnesecchi (p, Cremonese) f.p. Mitchel Bakker (c, Bayer Leverkusen) Gollini (p, Napoli) f.p. Zortea (d, Sassuolo) f.p. Miranchuk (c, Torino) f.p. Cambiaghi (a, Empoli) f.p. Kolasinac (d) Adopo (c, Torino)Cittadini (d, Monza) Pessina (c, Monza) Sportiello (p,) f.c. Lammers (a, Rangers) Gollini (p, Napoli)Touré (a, Almeria) Hien (d, Verona) Holm ...

annuncio il mio ritiro da questo bellissimo gioco. È stato un viaggio indimenticabile! Dal ... Per lu anche 30 presenze e 7 gol con la Nazionale azzurra IL TABELLONE DELGIUSEPPE ...L'attaccante argentino ex - Inter e Lazio lo scorso gennaio a sorpresa aveva firmato con il Cosenza, ma a fine stagione il suo contratto è scaduto eè ancora svincolato. Su di lui ha messo gli ...... ' FC Barcelona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma22 luglio alle 19:30 al Levi's Stadium, nell'ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte ...

Calciomercato, ultimissime news di oggi in diretta live Sky Sport

Il 36enne attaccante lascia dopo una carriera condizionata dagli infortuni: "Quei momenti negativi non mi hanno mai limitato. Il mio amore per il calcio era più forte di qualsiasi ostacolo che mi foss ...Nuova pretendente per Alessandro Zanoli Secondo quanto riferito da Sky Sport, sul terzino classe 2000 del Napoli si sarebbe fiondato in queste ore lo Sporting: il club portoghese avrebbe ...