Calciomercato Napoli | idea Sutalo per sostituire Kim

Altrimenti, tutte le partite contro le migliori squadre e giocatori della Serie A, gli incontri in trasferta a, l'incontro con stelle come Cristiano Ronaldo, Franck Ribéry o Zlatan Ibrahimovic ...Un investimento importante sì (Osimhen era costato aloltre 70 milioni), che però è risultato vincente e ha premiato l'intuito di Giuntoli, che già allo aveva messo nel mirino come ...... esultanza gol Noah Okafor ONLY ITALY La giornata didi oggi sabato 22 luglio: ore 16:... Il Boca Juniors è interessato all'ex. Ore 8:06 Fiorentina, Igor vola al Brighton Lo scrive ...

La Juventus sta per essere tradita in questo calciomercato, visto che il giocatore sta per firmare con i rivali storici dei bianconeri.Juve, Inter e Napoli gli hanno messo gli occhi addosso, ma l'Udinese non vuole mollarlo. Si tratta ovviamente del centrocampista serbo Lazar Samardzic, il quale ai microfoni di SPORT1 ha parlato del p ...