Calciomercato Milan | si allungano i tempi per Musah

(Di sabato 22 luglio 2023)rimane la priorità a centrocampo, ma idella trattativa sembrano destinati ad allungarsi Ilcontinua a lavorare sul mercato per cercare di regalare a Pioli un nuovo rinforzo a centrocampo. Il primo obiettivo è e restadel Valencia, ma, come riportato da Tuttosport, isembrano ora allungarsi. Il giocatore è stato convocato dal club spagnolo per la tournée in Svizzera, ma ha sempre un occhio al cellulare. Il fatto che possa indossare o meno la maglia rossonera passa sia dall’accettazione del Valencia della proposta rossonera sia che Peter Lim smussi la sua convinzione di poter scatenare un’asta per

'Spero di vincere tanto col' 'L'ultimo anno al Chelsea non è andato bene per me. Non mi sarei immaginato di giocare in squadre come Chelsea eda bambino. È una cosa davvero incredibile e ...Nella scorsa stagione abbiamo visto le partite controe Juventus in cui la Lazio ha mostrato una superiorità a tratti disarmante. Sarri (LaPresse) -. ItNella prossima stagione i ...Essere nello stesso evento di Barcellona e Real, così come il, rappresenta ugualmente un punto d'arrivo. E come ogni spot, c'è bisogno del testimonial. Pogba negli USA esattamente per quello: ...

Il nuovo acquisto rossonero parla in vista dei prossimi appuntamenti contro Real Madrid, Barcellona e Juventus: "Voglio vincere" ...Beppe Marotta, responsabile del mercato dell'Inter strappa il sì del giocatore spiazzando tutti: operazione da 15 milioni di euro ...